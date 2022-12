Ultime Notizie Roma del 21-12-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e commissione bilancio della camera al settimo giorno di lavoro sulla manovra concluso l’esame degli emendamenti ha dato il mandato ai relatori Paolo trancassini Roberto Pella e Silvana come Rol il testo approderà in aula alla camera domani con il voto di fiducia Teso venerdì Intanto è stata cancellata la norma Sul post tetto del contante a €5000 stretta sul reddito di cittadinanza arriva il tetto agli stipendi per i manager delle banche salvate con l’intervento dello Stato via libera restyling della app 18 il bonus per i diciottenni al suo posto arrivano due nuovi bonus basati sul reddito è sul merito sul superbonus Ok alla proroga della cena al 31 dicembre per l’incentivo al 110% torna la possibilità di rinegoziare il mutuo passando dal tasso variabile a tasso fisso ...