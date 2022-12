Ultime Notizie – Monti AdsP | “Sicilia candidata hub centro Mediterraneo”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Bisogna credere che le cose si possono fare, noi nel nostro piccolo mandiamo un messaggio molto positivo. Una infrastruttura come quella dei nostri quattro porti, che è cresciuta negli ultimi quattro anni, sotto tutti i profili, che riguardano l’economia del mare. Siamo cresciuti per numero di passeggeri, per numero di persone che operano. Erano 19 mila nel 2017 e sono 23 mila oggi. Siamo cresciuti per merce movimentata. Abbiamo fatto quasi il 300 per cento rispetto al 2018. Evidentemente lanciamo questo messaggio: laha una posizione strategica”. Lo ha detto all’Adnkronos il Presidente dell’Autorità portuale dellaoccidentale, Pasqualino, a margine dell’incontro su ‘Noi, il’, in corso a Palermo. “Tutti si riempiono la bocca di quanto l’isola sia strategica – dice – ma per fare le ...

Corriere Roma

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Un andamento che si mantiene pressoché costante nellesettimane e ha permesso nel 72% dei casi agli ospedali di trattare questi pazienti Con Covid in "bolle", ovvero stanze di isolamento nei ... Scandalo al Tar, Maurizio Greco: «Il posto per il Pnnr C'era già un generale della Finanza» Visti i sondaggi degli ultimi mesi la perdita di consenso non sembra essere una novità, allo stesso tempo, però, l'essere scesi sotto la soglia, quanto meno psicologica, del 15% deve aver fatto ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...