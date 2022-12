Ultime Notizie – Italia Viva | Renzi | “Su alcune cose la pensiamo come Berlusconi”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Per alcuni aspetti è vero. Noi siamo ai bordi del campo su due campi di gioco diversi, loro ala centrista del centrodestra, io dell’area di centrosinistra. Certo è che su alcuni temi conlaallo stesso modo. Sul Mes. La differenza è chevota la fiducia, io corro in Senato a votare contro”. Lo ha detto Matteoa Tagadà, su La7. “Forza– ha aggiunto– è di, questo vale fino alla fine di, che ha sette vite, li frega tutti”. Per quanto riguarda la corsa alla segreteria Pd, ha poi detto il leader Iv, “vincerà Bonaccini, nettamente. Se devo guardare agli intessi del Terzo polo, se vince Schlein da noi viene più gente. Ma ho pieno rispetto per le loro scelte. Bonaccini stravince, è ...

Corriere della Sera

Lemisure adottate dal governo cinese hanno migliorato notevolmente le prospettive del ... * Research Analyst di Vontobel "Il contenuto dellee delle informazioni trasmesse con il titolo "...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Quasi 35 mila biglietti venduti e 15 sold out consecutivi. La marcia di Cats ...coreografo associato delle... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Jet militare Usa scorta Zelensky a Washington. Putin:... . Tre morti in 48 ore, altre 4 persone decedute in precedenza. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania sono in calo i contagi: ieri il tasso di incidenza era pari al 14,22%, oggi scende a ...Tra uno scontro diretto e l'altro, in casa Vis Aurelia. Superato a pieni voti l'esame Montespaccato, i biancoblù arrivano all'ultimo appuntamento del 2022 con l'opportunità di consolidare il secondo p ...