Ultime Notizie – Guerra Ucraina | Putin | “Russia avrà nuovi missili ipersonici”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La flotta russa sarà dotata a partire dai primi giorni di gennaio dida crocieraZircon. Ad annunciarlo è il presidente russo, Vladimir: “All’inizio di gennaio – dice – la fregata Ammiraglio Gorchkov sarà in servizio conZircon, che non hanno equivalenti al mondo”.promette di raggiungere tutti gli obiettivi di quella che Mosca definisce la sua “operazione speciale” ine si impegna a fornire alle proprie forze armate qualunque mezzo esse richiedano per essere sostenute. Nell’incontro di fine anno con i responsabili della difesa del paese, ai quali illustra i piani militari dellagarantisce che si assicurerà del fatto che le forze nucleari del ...

Corriere della Sera

Il processo è stato rinviato al 16 gennaio per sentire il presidente della commissione d'inchiesta ministeriale Alfredo Mortellare e ledue parti offese. .... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza Come ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... La nuova vita dei 5 Stelle (e degli ex): chi è in Marina, chi ha aperto un ristorante Un delle ultime a salutarla in ospedale è stata Tay Almeida, compagna di tante battaglie per i diritti umani, che ha dichiarato ai media: "Se ne è andata un'altra Madre! E che Madre! Il dolore è ...Secondo i dati OCSE sono oltre 2 i milioni di persone nei Paesi avanzati senza una casa e un tetto sotto cui ripararsi, che vivono e affrontano ogni giorno una delle forme più estreme ...