Uk | l’Alta corte ha evitato lo scontro col governo sui ruandesi ma ne ha sottolineato tutti gli errori

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ildi Boris Johnson aveva firmato in aprile un Memorandum of Understanding (non un trattato internazionale) con ildel Ruanda per deportare in quel paese i richiedenti asilo, di qualsiasi nazionalità, arrivati illegalmente in Gran Bretagna. Secondo il piano ideato da Johnson le richieste di asilo sarebbero state esaminate dal Ruanda e non dal Regno Unito, che però si impegnava a pagare un biglietto aereo di sola andata, il mantenimento e l’assistenza legale per i deportati. La mossa sarebbe servita a dissuadere altri migranti dal raggiungere il suolo britannico e avrebbe procurato consensi al. Tuttavia, grazie a proteste e ricorsi, nessun immigrato clandestino è stato finora trasferito in Ruanda. Il 19 dicembre, la High Court di Londra, investita del problema, ha sentenziato in merito alle numerose azioni ...