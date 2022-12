UeD | Claudia Dionigi ha partorito | Lorenzo assiste al parto e si sente male

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Stanotte, ex corteggiatrice di UeD, ha. Il suo compagnoRiccardi ha tenuto aggiornati i fan in merito a tutti gli sviluppi del ricovero. La donna, infatti, si è recata in ospedale ieri mattina per effettuare dei controlli. I medici hanno ritenuto opportuno predisporre il suo ricovero in quanto fosse abbastanza pronta arire. Il travaglio, però, è durato un po' più a lungo del previsto, ed ha tenuto con il fiato sospeso sia i fan sia. Ad ogni modo, a distanza di più di 12 ore di travaglio e manovra di induzione alha dato alla luce la sua bambina, che lei e Riccardi hanno voluto chiamare Maria Vittoria., però, ha deciso dire ...