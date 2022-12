Ucraina | Zelensky domani potrebbe incontrare Biden a Washington

la Repubblica

...ucraino Volodymrdomani alla Casa Bianca è allo studio dell'amministrazione Biden. Lo rivela la Cnn. 20 dic 22:38 La Banca Mondiale approva altri 610 milioni di aiuti per l'La Banca ...- Secondo la Cnn, una visita del presidente ucraino Volodymralla Casa Bianca è allo studio dell'amministrazione Biden per mercoledì. Esplosione in un gasdotto verso l'. 'La situazione nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Cnn: possibile visita di Zelensky domani alla Casa Bianca Lo riferisce l’ufficio dello stesso Zelensky, aggiungendo che il presidente ha incontrato i militari, ha parlato con loro e ha consegnato dei riconoscimenti. Il presidente ha incontrato i militari, ha ...(Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, mercoledì alla Casa Bianca. La Cnn rende noto che i due capi di stato “stanno pianif ...