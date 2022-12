Ucraina | Washington Post | “Ecco la ‘wizard war’ che sta facendo vincere Kiev”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Lanel conflitto, una campagna segreta digitale che non è mai stata raccontata prima nel dettaglio, è la grande ragione per la quale David sta battendo Golia”. Così il famoso giornalista e scrittore David Ignatius in un reportage suldall’in cui racconta come “gli ucraini stiano unendo il loro coraggioso spirito combattivo con l’intelligence più sofisticata e software di gestione dei combattimenti mai ancora usati sul campo di battaglia”. E così stanno provando che “un partner motivato come l’puòse riceve dall’Occidente tecnologia senza pari”. “Tenacia, volontà e lo sfruttamento della più moderna tecnologia ha dato agli ucraini un vantaggio decisivo: stiamo assistendo a come ...