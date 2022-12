Ucraina-Usa | “Zelensky alla Casa Bianca da Biden”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’, Volodymyr, ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, Joe, mercoledì. La Cnn rende noto che i due capi di stato “stanno pianificando l’incontro” a Washington. La visita a sorpresa di, con un intervento al Congresso, avverrebbe mentre l’amministrazionelavora all’invio di nuovi sistemi di difesa aerea – compresi missili Patriot – che l’utilizzerà per difendersi dai raid della Russia. La visita, che ancora non è stata definita in tutti i suoi aspetti, segnerebbe il primo viaggio dial di fuori dell’dall’inizio della guerra, cominciata a febbraio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La visita alla Casa Bianca e al Parlamento ha lo scopo di ringraziare gliper gli aiuti forniti ... che include altri 45 miliardi di aiuti all'...il Congresso americano ha trovato un'intesa su un provvedimento che estende il finanziamento dei fondi federali per tutto il 2023 nel quale sono contenuti quasi 45 miliardi di dollari per l'Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in volo per Washington dove tra qualche ora incontrerà alla Casa Bianca Joe Biden e interverrà al Congresso Usa. Lo riferiscono due fonti alla Cnn. (ANSA). ( ...Guerra in Ucraina diretta oggi 20 dicembre: si avvicina il termine dei 10 mesi dall'invasione dell'esercito della Russia e non ci sono segnali di tregue e tantomeno ...