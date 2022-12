Ucraina ultime notizie Banca Mondiale approva nuovo piano da 610 mln dollari di aiuti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Atteso a ore a Washington il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, partito ieri per gli Usa per il suo primo viaggio all’estero dall’inizio della guerra. Zelensky vedrà il presidente Usa Joe Biden e parlerà al Congresso. Gli Stati Uniti si preparano ad annunciare l’invio di unpacchetto di armi a Kiev da 1,8 miliardi diche per la prima volta includerà i missili Patriot e ’bombe intelligenti’.

Il Sole 24 ORE

E' atteso a ore a Washington il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ieri è partito alla volta degli Stati Uniti per il suo primo viaggio all'estero da quando è scoppiata la guerra. Zelensky ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... cosa c è da sapere I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in... Ucraina, ultime notizie. Usa, minacce Patriot Non è Russia che decide nostri aiuti. Zelensky al ... Il pacchetto di aiuti includerà per la prima volta una batteria di missili Patriot e bombe guidate di precisione per gli aerei da combattimento | Le notizie di mercoledì 21 dicembre, in diretta ...Washington (Usa), 20 dic. (LaPresse) - Il possibile faccia a faccia di domani tra Joe Biden e Volodymyr Zelensky giunge in coincidenza con l'annuncio del ...