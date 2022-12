Ucraina-Russia | Zelensky arrivato negli Usa

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino VolodymyrStati Uniti. Lo riporta la Cbs spiegando che è atterrato alla Joint Base Andrews. Gli Stati Uniti hanno garantito la sicurezza del viaggio del presidente ucraino verso Washington e lo faranno anche per il ritorno, ha detto intanto il portavoce del consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, John Kirby. “Stiamo lavorando di pari passo con lo staff diper garantire che possa fare questo viaggio in sicurezza, sia in arrivoStati Uniti che al ritorno”, ha detto Kirby aggiungendo: “Continueremo a sostenere le sue esigenze di viaggio”.”Per ovvi motivi non entrerò troppo nei dettagli sulle misure di sicurezza che sono state prese per portare qui il presidente ucraino”, ha aggiunto parlando alla Cnn. Il presidente ...

L'invasione dell'da parte dellaera 'inevitabile' e la guerra è colpa di 'Paesi terzi'. Il presidente Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio della Difesa russo spiega così il conflitto ......in privato che lapotrebbe non essere responsabile degli attacchi ai gasdotti Nord Stream". La verità sui fatti, quindi, rimane ancora lontanissima. In un momento iniziale, oltre all', ... La presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, ha ricordato il ruolo della diplomazia nel mondo e ha rinnovato l'impegno nel caso Regeni ...L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia era "inevitabile" e la guerra è colpa di "Paesi terzi". Il presidente Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio della Difesa russo spiega così il ...