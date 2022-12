Ucraina | Kiev | Uccisi circa 100mila soldati Russia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), 21 dic. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Sonodell'esercito delladall'inizio dell'invasione dell'. A fornire il bilancio è lo stato maggiore dell'esercito ucraino sul suo account Facebook, precisando che 99.740 militari mandati al fronte hanno perso la vita in combattimento, 510 dei quali nelle ultime 24 ore. I carri blindati distrutti sono 3002, assieme a 1972 sistemi di artiglieria e 212 sistemi antiaerei. Le forze ucraine, rende noto il bollettino, hanno inoltre distrutto 282 aerei, 267 elicotteri, 1688 droni, 653 missili cruise, 16 imbarcazioni, 4608 tra tank e depositi e 178 pezzi di "equipaggiamento speciale".

