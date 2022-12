Ucraina | aeronautica Kiev | ' Patriot estremamente necessari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), 21 dic. (Adnkronos) - I complessi missilistici antiaerei, che gli Stati Uniti forniranno a, possono aiutare a "rafforzare in modo significativo" la difesa aerea dell'e a creare un sistema di difesa aerea a scaglioni. Lo ha detto Yuriy Ignat, portavoce del Comando dell'militare, in un'intervista a Radio Liberty. "Sono una cosaa per l'. Perché ilè stato a lungo sognato nella nostra strategia per l'ulteriore sviluppo dell'Air Force. Ilè un'arma a lungo raggio che può ingaggiare i suoi bersagli aerei a una distanza fino a 150 chilometri. Questi complessi in determinate direzioni potrebbero aiutare ad allontanare l'aviazione russa dai ...