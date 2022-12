Tyrese Haliburton vi farà innamorare

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nella loro storia ormai più che cinquantennale ci sono due cose a cui gli Indiana Pacers non si sono mai abituati: l’attenzione del mondo esterno e la mancanza di competitività. Se la sostanziale assenza della prima deriva principalmente dalla posizione geografica, quella relativa alla seconda è frutto della volontà dei proprietari della franchigia in carica dal 1983 di evitare la pratica conosciuta come tanking. Tuttavia – dopo aver ceduto Domantas Sabonis e successivamente Malcom Brogdon, mosse che lasciavano intendere la disponibilità a scambiare anche l’ultimo pezzo pregiato del roster, Myles Turner –, i Pacers sembravano approcciarsi alla stagione 2022-23 senza grandi pretese in termini di vittorie e classifica, accettando quindi quella voglia di ricostruire a lungo rifuggita. Di cattivi risultati, però, ne hanno visti ben pochi, ricevendo viceversa attenzioni del tutto ...

