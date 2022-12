Twitter | Musk si dimette da ceo ma solo quando troverà un successore

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo il sondaggio da lui stesso lanciato, l’annuncio nella notte: «Mirò da amministratore delegato non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l’incarico»

WASHINGTON. Ventiquattr'ore dopo il sondaggio con il quale il popolo di Twitter (con il 57,5%) gli ha chiesto di lasciare l'incarico di Ceo di Twitter, Elon Musk risponde: "Mi dimetterò da amministratore delegato non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da voler l'incarico", ha detto il patron di Tesla che ha comprato il social.