Twitter | Musk “Mi dimetterò da Ceo appena avrò trovato un successore”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mida Ceo nontroverò qualcuno così folle da accettare questo lavoro. Dopo di che, gestirò solo i team software e server”. Ad annunciarlo è Elondopo che in un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi è emerso che il 57% degli utenti vorrebbe le sue dimissioni. Un risultato che, alla guida dida un paio di mesi, ha annunciato di voler rispettare. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Open

' Conguidato da Elonè peggiorata la polarizzazione digitale ' ha detto Bill Gates, fondatore di Microsoft e poi appunto filantrapo, in un'intervista al Financial Times, descrivendo ...Nessun ripensamento da parte di Elon. Dopo il sondaggio lanciato sucon il quale gli utenti gli hanno di fatto chiesto di lasciare la carica di amministratore delegato del social, il miliardario è pronto a farsi da parte. ... Twitter, Musk verso le dimissioni: «È alla ricerca di un nuovo Ceo». La svolta dopo il sondaggio-boomerang tra gli utenti Il proprietario di Twitter Elon Musk ha confermato che si dimetterà dalla carica di CEO dell'azienda, ma solo quando identificherà un successore.(Teleborsa) - "Mi dimetterò da amministratore delegato di Twitter non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico". È quanto ha annunciato in un tweet Elon ...