Twitter | Musk “Mi dimetterò da Ceo appena avrò trovato un successore”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mida Ceo nontroverò qualcuno così folle da accettare questo lavoro. Dopo di che, gestirò solo i team software e server”. Ad annunciarlo è Elondopo che in un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi è emerso che il 57% degli utenti vorrebbe le sue dimissioni. Un risultato che, alla guida dida un paio di mesi, ha annunciato di voler rispettare. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

