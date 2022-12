Tv | boom di ascolti per Filumena Marturano nella versione del regista Francesco Amato

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) E’ ‘’, il film tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, con la regia di, a vincere la gara deglinel prime time di ieri con 3.467.000 spettatori su Rai1 e uno share del 21.1%. Su Canale 5 il film ‘Le Streghe’ in prima visione hanno avuto 2.010.000 (share 12.3%) e su Rai3 ‘#Cartabianca’ ha raccolto 1.127.000 (share 7.3%). Sempre in prima serata, su Italia 1 il film ‘Deadpool 2’ ha interessato 811.000 spettatori (share 4.8%). Su Rete4 ‘Zona Bianca’ è stato seguito da 757.000 (share 5.2%) . Su La7 il film ‘Il Gattopardo’ ha registrato 497.000 (share 3.7%) e su Rai2 la fiction dedicata al calcio ‘The Net gioco di squadra’ ha raccolto 465.000 (share 2.7%). Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 4.497.000 (share 23.9%), il Tg5 è stato visto da ...

