Turismo e cultura | oltre 1 | 5 milioni all’area interna Titerno-Tammaro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “La Giunta regionale della Campania, Direzione generale per le politicheli e, ha approvato l’avviso pubblico che attribuisce, nell’ambito della Snai (Strategia nazionale aree interne), un finanziamento da1,5di euro per lo sviluppo del territorio attraverso il potenziamento dele della”. A renderlo noto è Antonio Di Maria, presidente dell’associazione Sannio Smart Land che aggiunge: “La nostra areaè riuscita ad avere un ottimo risultato, il che testimonia la bontà della strategia disegnata dall’associazione. Abbiamo lavorato, insieme agli Enti che ne fanno parte, per avere infrastrutture ...