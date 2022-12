Tuchel | dalla Germania rilanciano | pronto per Atletico o Barcellona

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)assicurano che Thomaspotrebbe essere il sostituto di uno tra Simeone e Xavi: le ultime novità Secondo quanto riferitoBILD, Thomassarebbea continuare la propria carriera da allenatore in Spagna, paese di cui sta già studiando la lingua. Il tecnico avrebbe già lasciato la sua residenza londinese ed è uno dei candidati principarli per sostituire Simeone o Xavi nel caso in cuiMadrid onon raggiungessero gli obiettivi prefissati per questa seconda parte di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

