Truffe ai cittadini | ViviAmo Fiumicino | “Finti agenti assicurativi tentano il colpo Fare molta attenzione”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)– “In questi ultimi giorni, tramite testimonianze dirette, alcuni nostri conci hanno messo al corrente che sono stati vittime di truffa o di tentativi di truffa, ad opera di sedicentiche, mediante astuti espedienti, hanno messo a segno diversi colpi. Nello specifico, ai malcapitati in questione durante l’acquisto sul web di una nuova polizza assicurativa o del rinnovo della stessa, proposta da una nota compagnia assicurativa online veniva chiesto di completare l’acquisto presso le ricevitorie autorizzate, attraverso apposite operazioni di ricarica di carte prepagate”. Così, in una nota stampa,per il centro studi di Mario Baccini. “Premesso che la suddetta compagnia è assolutamente estranea ai fatti, – prosegue il Comitato – ...

RadioCassinoStereo

...praticamente raddoppiate se si prende in considerazione le migliaia di richieste dei...e sfruttamento del lavoro Infine si vuole porre l'accento su due distinti aspetti che negli ...si chiedevano perché perdere tempo in procedure complesse per ottenere l'identità ... Doveva essere un servizio online, con tutte le problematiche legate a eventualie difficoltà di ... Truffe on line – I consigli della Polizia postale ai cittadini. On line la guida utile Anche nel corso del 2022 sono state registrate numerose vittime di truffe online. Come evitarle I consigli della Polizia postale.Quello del truffatore è un mestiere e quello delle truffe è un vero linguaggio: ecco quali sono le parole che convingono gli utenti a cliccare.