Truffa da 4 milioni di euro | 160 persone truffate da coppia di italiani | Tutti i dettagli

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sono riusciti a convincere decine diad investire nella loro società mettendo a segno unamilionaria. Da non credere come l’hanno architettata Hanno architettato tutto probabilmente nell’arco di mesi, mettendo a punto una precisa strategia, uno schema accurato, che hanno poi ‘applicato’ nei confronti di decine di investitori. Riuscendo a raggranellare la sorprendente cifra di 4dimicidiale (www.periodicoitaliano.it)A tessere le fila della maxic’erano una, un 47enne ed una 31enne, i quali sono riusciti a convincere ben 160ad investire sulla loro società Ixellion Ou, holding di un gruppo di aziende operanti, stando a quanto dichiarato dalla, in una serie ...

FrosinoneToday

...1di euro. In realtà, tra i 244 soggetti rintracciati, 232 sono stati denunciati a sette ...di "falsa attestazione del possesso dei requisiti per la corresponsione del beneficio RDC" e "...... se un'offerta è troppo bella per essere vera, probabilmente si tratta di una. "Proteggere i ... Quest'estate, i criminali informatici hanno già rubato duedi dollari di oggetti virtuali ... Mega truffa nel settore energetico da oltre 50 milioni di euro Nel 2022 più di 14mila truffe online: la polizia postale fornisce la guida con i consigli pratici per proteggere gli acquisti di Natale ...Sam Bankman-Fried è un ragazzo trentenne nato a Stanford, California, dove si è anche laureato in fisica e matematica.