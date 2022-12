Traffico tra l’Italia e l’Albania | blitz della Dia | 14 arresti e sequestro di 2300 kg di droga

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAlle prime luci dell’alba la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito 14 ordini di carcerazione perinternazionale di ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti emessi dalla procura generale di Bari. Nove cittadini italiani e 5 di nazionalità albanese sono i destinatari dei provvedimenti. Nel complesso l’attività di indagine, avviata nel maggio 2016, ha permesso di sequestrare oltrechilogrammi ditra marijuana, cocaina ed eroina, sottraendo alle associazioni criminali proventi stimati in oltre 15 milioni di euro per un totale di circa 7 milioni di dosi singole ricavabili dallo spaccio al dettaglio. I provvedimenti sono stati eseguiti da oltre 40 unitàD.I.A., in collaborazione con personalePolizia di Stato, dell’Arma dei ...

