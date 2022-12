Traffico Roma del 21-12-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati diversi incidenti stanno rendendo difficile gli spostamenti sulla tangenziale e dunque che arriva dallo stadio Olimpico incontra Cody fino alla Salaria e poi dal vivo per laL’Aquila a San Giovanni stessa cosa per chi da San Giovanni è diretto verso la Salaria stai in fila fino all’uscita per via delle Valli che invece si trova sul Raccordo Anulare incontra code sulla carreggiata per mettere la cassa hai la Prenestina e dallaFiumicino allanina sulla carreggiata esterna sono rallentamenti sulla turbano del 24/3 a Portonaccio e Tor Cervara Verso il raccordo anulare Ma si rallenta in uscita daanche sulla via Flaminia tra Corso di Francia e il raccordo stessa cosa sulla via Ardeatina e poi alla Nunziatella e il raccordo anulare poi sulla Pontina ...