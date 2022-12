Traffico Roma del 21-12-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben Ritrovati i poco è cambiata la situazione sulle due carreggiate del raccordo anulare c’è sempre moltocon code sulla carreggiata interna tra la Cassia e la Cristina ma abbiamo lunghe code anche sulla carreggiata esterna dallaFiumicino fino alla Tiburtina perè un incidente difficile spostarci in queste ore anche in tangenziale Dove si incontrano code la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni e da Monti Tiburtini alla Salaria direzione Stadio Olimpico altre code per incidente nelle due direzioni tra il bivio per laL’Aquila è San Giovanni per l’intervento include presenti in uscita dalla città sul tetto Urbano della A24 tra Portonaccio e il raccordo sulla via Flaminia tra Corso di Francia e il raccordo vede ancora sulla via Salaria per ...