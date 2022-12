Traffico Roma del 21-12-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati si allungano le code sulla carreggiata interna del raccordo anulare code causate dalancora molto intenso 3 ^ Trionfale e la manina analoga situazione sulla carreggiata esterna dove si sta in coda dallaFiumicino fino allanina altre cose in tangenziale pertra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni poi per un incidente si incontrano code sulle due carreggiate 3 a San Giovanni è l’uscita per la Prenestina Code in uscita dalla città poi sulle tre turbano della A24 tra le uscite fiorentini E riceverà anche sulla via Flaminia 3 Corso di Francia e raccordo ed ancora sulla via Salaria tra la tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe code anche sulla via Appia all’altezza di Capannelle Dov’è Chiusa la carreggiata verso il centro ...