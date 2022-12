Traffico Roma del 21-12-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Luceverdeuna buona giornata da Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sul Raccordo Anulare incoronamento in carreggiata interna per diversi chilometri tra Cassia bis Salaria Tiburtina nella zona sud della corda invece disagi lungo la carreggiata esterna code tra laFiumicino e la Pontina mentre interna tra Tuscolana Appia rimosso un veicolo in pannein via di normalizzazione code su via Salaria per lavori quasi fermi all’altezza di Villa Ada mentre disagi per iltra la tangenziale l’aeroporto dell’Urbe è in zona Salaria code sulla tangenziale in direzione Tor di Quinto Stadio Olimpico zona dello stadio dove Intanto è chiusa alvia della Macchia della Farnesina all’altezza di largo Ferraris IV alla della Vittoria incidente sul viale Angelico tra viale ...