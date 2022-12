Tour de France | partenza italiana nel 2024 | il via alla corsa da Firenze – Il video

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Per la prima volta nella sua storia centenaria, ildepartirà dall’Italia. La 111esima edizione, quella in programma a luglio, inizierà infatti da, e includerà le tre tappe italiane di-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino. Il percorso si concluderà a Nizza. «Ilè partito da tutti i Paesi confinanti con la Francia. È partito addirittura sei volte dall’Olanda, che non ha un confine comune con la Francia. Ma non è ancora mai partito dall’Italia. C’è una sorta di incongruenza che scomparirà», ha dichiarato all’agenzia di stampase Afp Christian Prudhomme, direttore delde, ricordando poi come a lanciargli l’idea nel 2020 fu l’ex premier Matteo Renzi. «...

