Torna l' iniziativa che facilita ai rifugiati l' accesso al mondo del lavoro in ambito moda Per gli artigiani del Made in Italy di domani

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’inclusione a conti fatti, e non solo a parole. Il concetto è semplice, l’è concreta – e infatti nel 2023 giungerà alla seconda edizione. Camera Nazionale dellaItaliana ha annunciato un nuovo appuntamento con Fashion Deserves the World, il progetto appositamente studiato perre l’ingresso die migranti neldel, in aziende fashion&luxury. Leggi anche › Inclusione e diversity all’interno delle aziende: l’Italia fa progressi Lanciato per la prima volta durante la Giornata Mondiale del Rifugiato il 20 giugno 2021 e sviluppato in collaborazione con l’Agenzia ONU per i(UNHCR) e la start-up specializzata ...

Live Comune di Venezia

Centrale è il concerto di Capodanno 2023 a Roma, chesul palco allestito nel cuore della ... Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell'Capodarte....per il terzo anno di fila l'denominata "Progettiamo in Comune", rivolta a favore delle persone disabili per la promozione del benessere e dell'inclusione sociale. "Il Comune di ... Alla Fenice torna l'iniziativa "Un palco in famiglia" Cotugno: "Un segno che continua a parlarci e a indicarci una strada da percorrere, la strada del riscatto sociale per formare una società in cui nessuno si senta escluso" ...StampaLa “Compagnia dell’Arte” è in continua produzione di idee e di spettacoli volti a produrre il bello della favolistica antica e moderna. Dopo diversi appuntamenti già andati in scena gli scorsi g ...