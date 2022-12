“Torna al GF Vip” Il ritorno fa discutere | e anche tanto E qualcuno già trema nella casa

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ormai è tradizione. Finché Sonia Bruganelli farà la pungente opinionista di Cinecittà, ogni Natale, arriverà un suo nuovo sostituto. La moglie di Paolo Bonolis non rinuncerà mai a festeggiare con la sua famiglia. Lo scorso anno Laura Freddi l’ha sostituita e ora? Non uno ma la bellezza di due famosi sostituti al GF Vip 7. Bisogna dire che Alfonso Signorini o autori che siano, il GF Vip 7 ha fatto proprio un colpaccio. Sarà dopo il pubblico, nel corso delle puntate, a determinare se lo sia stato effettivamente o meno. Ma per adesso si prospettano scintille con gli opinionisti che sostituiranno, fra poco, Sonia Bruganelli. Chi sono i fortunati? Chial GF Vip, sorpresa per il pubblico La compagna di avventura di Sonia Bruganelli, Orietta Berti, invece non ci pensa proprio a mollare la sua postazione, alla quale ormai si è affezionata. Inizialmente ...

Canale Dieci

Dopo il ritiro dal Grande Fratello7, Sara Manfuso ricompare in tv su Canale ...Edoardo Vianello non ci sta e replica alle parole di Wilma Goich dicendo di non averla mai ... Grande Fratello Vip cambia giorno, stop alla puntata di sabato: ecco quando torna in tv Nel primo mese di Grande Fratello VIP è successo un po’ di tutto. La settima edizione non è iniziata nel migliore dei modi tra squalifiche e ritiri. Tra questi, anche quello di Sara Manfuso che ha dec ...Stasera su Nove Paolo Conticini conduce Cash Or Trash - Xmas Edition: il primo di due episodi speciali natalizi con ospiti Vip.