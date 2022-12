Tommaso Stanzani sempre più lontano dai social | l’ex volto di Amici svela per quale motivo

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), attualmente impegnato con Viva Rai2, è andato in scena (insieme ad altri volti noti) all’Auditorium della Conciliazione di Roma con lo spettacolo Bulli Stop-Christmas Show per sensibilizzare sul tema del bullismo.perché si è allontanato daiRaggiunto dai colleghi di SuperGuidaTV, hato perha deciso di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.