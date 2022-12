Tombola scostumata | il rito dei «femminielli» per giocare col Natale

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) A Napoli, in tempi dima non solo, si gioca la «», o «dei», una versione dellamolto particolare, tra gioco e divinazione, che affonda L'articolo proviene da il manifesto.

ilmattino.it

... 21 dicembre - Rappresentazione teatrale a cura della Provincia di Avellino presso il Teatro Biancardi; 29 dicembre -; 5 gennaio - Notte al Museo, imperdibile e divertente visita ...Ogni numero una battuta, un'allusione (rigorosamente in napoletano stretto, e soprattutto piùche mai) che ha divertito le invitati tra un ambo e un terno fino allacon in palio ... Natale a Napoli, torna la tombola in piazza ai Quartieri Spagnoli Ritorna quello che è ormai un appuntamento fisso delle feste natalizie di Agoghè, la tombolata in piazza. Quest'anno sarà scostumata perché ...Avella, 16 Dicembre - Una rassegna di eventi organizzata da Avellarte e il Comune di Avella per grandi e piccini nell’incantevole cornice del Palazzo ...