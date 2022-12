Tinny Andreatta | “Racconteremo gli infiniti misteri femminili”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)“Grandi storie di donne in un’Italia patriarcale” Repubblica, di Silvia Fumarola, pag. 40 Aveva portato L’amica geniale su Rai 1 quando era direttrice di Rai Fiction, ora cheè vicepresidente dei contenuti italiani di Netflix punta ancora su Elena Ferrante. La serie La vita bugiarda degli adulti diretta da Edoardo De Angelis aprirà la nuova stagione, il 4 gennaio. Un lavoro bellissimo, prodotto da Domenico Procacci, che racconta, sullo sfondo della Napoli degli anni 90, dai quartieri borghesi a quelli proletari, l’adolescente Giovanna (la debuttante Giordana Marengo, vero talento). La zia Vittoria (una formidabile Valeria Golino), selvaggia e vitale, cancellata da tutte le foto di famiglia, svelerà alla nipote una verità amara: mentono tutti. Forse anche lei. Di certo il padre ...

