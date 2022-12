Tifoso precipita da un ponte mentre cerca di salire sul pullman dell’Argentina | VIDEO

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ad ora i report ufficiali parlano di otto feriti nei festeggiamenti per la vittoriaai Mondiali in Qatar: tra i quattro e i cinque milioni di tifosi si sono riversati nelle strade di Buenos Aires per accogliere la nazionale di ritorno dalla spedizione vittoriosa in Medio Oriente, un fiume umano che ha causato non pochi problemi di ordine pubblico nel corso della parata colscoperto. La zona dell’Obelisco in Plaza de Mayo era totalmente inaccessibile, e le autorità hanno dovuto cambiare in corso i piani: dopo cinque ore impiegate per arrivare dallo scalo aeroportuale si Ezeiza verso il centro cittadino, i calciatori sono stati caricati a bordo di tre elicotteri,il bus è stato dirottato verso il quartiere Lugano. Buenos Aires doveva essere attraversata dall’alto, il muro umano era totalmente ...