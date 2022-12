The White Lotus e il paradosso dell’arroganza | la nuova serie su Now Tv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nei paradossi e nei luoghi più comuni sulla specie umana Thecostruisce la sua cornice di riferimento ed esplode in tutta la sua originalità grazie al modo mordace ed arrogante con cui sviluppa le linee narrative dei suoi personaggi. Gestire i temi cardine della, infatti, non è per nulla semplice senza ricadere nelle banalità contemporanee che più fiaccano sulla serialità televisiva di questi tempi, eppure sembrerebbe che Mike, showrunner della, abbia imparato ad aggirarne abilmente le trappole. Tematiche come il tradimento e il bisogno di legami affettivi stabili rientra giocoforza nell’inflazionata tentazione di raccontare storie viste e riviste, senza che nessuna riesca a lasciare traccia di sé. Miketiene saldo il timone di un relitto, perché ...

#4Lotus (stagione 2) Vacanze, sole, mare, sesso, escort, intrighi, equivoci, tradimenti, stereotipi sull'Italia e sugli italiani... Sembra un cinepanettone trash con Boldi e De Sica, ...l'amore no), Murray Bartlett (Lotus), Juliette Lewis (Yellowjackets) e Annaleigh Ashford (American Crime Story) con guest star ricorrenti del calibro di Quentin Plair (Good Lord Bird - ... The White Lotus condensa alla perfezione il nostro 2022 White Lotus esplode in tutta la sua originalità grazie al modo mordace ed arrogante con cui sviluppa le linee narrative dei suoi personaggi.Quando e come vedere in diretta la cerimonia di premiazione e quali sono le serie tv che hanno ricevuto una o più nomination ...