Tendenze di Capodanno | gli italiani scelgono la vacanza di lusso

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Le feste di fine anno sono uno dei momenti più amati per concedersi un viaggio con cui letteralmente staccare la spina. Ma quali sono le strutture in cui glipreferiscono soggiornare per brindare al 2023? Lo svela un’indagine condotta da Volagratis.com sulle prenotazioni effettuate per gli ultimi giorni dell’anno. Dai dati raccolti emergono sia le destinazioni più gettonate sia il tipo di alloggio preferito. E in questo senso gliamano la comodità e il, prediligendo elevati standard qualitativi. I numeri parlano chiaro: ben il 59% del campione, quindi oltre un viaggiatore su due, soggiornerà in alloggi a 4 o 5 stelle. Per quanto riguarda, poi, le mete, svetta al primo posto l’Europa, scelta dall’80% guidata da Parigi, Barcellona e Londra, sul podio della classifica continentale. A completare la rosa ci sono ...

iLMeteo.it

Sono numeri destinati a crescere, visto che i giovani sono soliti approfittare anche dellelast second. Sarà unnon solo per i romani e i turisti ma per tutta Italia. Roma ha ...... altre gonne da non perdere Nel mondo della moda ci sono chiaree trend per la stagione ... Si tratta senza dubbio di un capo che ben si sposa con il clima festoso del, da valorizzare ... Tendenza Meteo: Capodanno 2023, per San Silvestro possibile colpo di scena; aggiornamenti Si terrà al Circo Massimo, e non più ai Fori Imperiali, il concertone di Capodanno di Roma. È emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la ...La decisione presa dopo una riunione in Prefettura che già aveva espresso dubbi sull'opportunità di tenere l'evento ai Fori Imperiali, ...