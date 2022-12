Tata Carla sbrocca contro i concorrenti del GF Vip | “Porca tr…” cosa è successo VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Idel GF Vip sono stati in grado di far perdere le staffe anche a. La donna, infatti, hato pesantementealcuni protagonisti di questo reality show. Tutto è cominciato nel momento in cui i vivpponi hanno provato a dare una mano in cucina alla “governante”, ma hanno finito solamente per L'articolo proviene da KontroKultura.

Fanpage.it

Per cercare in qualche modo di risolvere il grave problema del disordine e della sporcizia, la produzione ha infatti concesso ad una donna, tale, di entrare per fare le pulizie. La prima ...Dana Saber, prime tensioni in Casa Nonostante la presenza di, il tema pulizie resta scottante al GF Vip. Ne sa qualcosa Dana che, dopo aver invitato i suoi nuovi amici a chiamarla qualora ... Chi è tata Carla, al Grande Fratello Vip arriva la vera governante di Alfonso Signorini Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Durante il suo percorso al GF Vip 7 Luciano Punzo ha baciato una vippona, ma il pubblico non l’ha mai visto Luciano Punzo ormai è stato eliminato da un po’ di tempo dal Grande Fratello Vip. Lui è entr ...