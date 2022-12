Agenzia ANSA

Biden e la moglie Jill lo hanno ricevuto nel South Lawn, davanti al quale è stato allestito ildelle grande occasioni. I due si sono stretti la mano e abbracciati, prima di posare per ...Biden e la moglie Jill hanno ricevuto Volodymyr Zelensky nel South Lawn della Casa Bianca, davanti al quale è stato allestito ildelle grandi occasioni. I due si sono stretti la mano e ... Tappeto rosso per Zelensky alla Casa Bianca, ricevuto da Biden ... Volodymyr Zelensky è arrivato alla Casa Bianca dove è stato ricevuto dal presidente americano Joe Biden prima del loro colloquio nello Studio Ovale e la conferenza stampa congiunta alle 16.30. Il lead ...Il video su TikTok ed è diventato subito virale, sia per il gesto romantico sia per il fatto che i vigili non abbiano impedito la proposta ...