(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "Gli ambasciatori sono pronti a dare la vita per l'Italia e per dimostrare cosa sono gli italiani.lo ha fatto insieme al carabiniere Iacovacci. Non dobbiamo mai dimenticare coloro che ...

Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonionel corso della cerimonia per la dedica di una scalinata della Farnesina aAttanasio. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari dell'...ha voluto ricordare 'un ambasciatore che ha dato la vita per la patria' e ha annunciato che la scala del Palazzo della Farnesina sarà intitolata all'ambasciatoreAttanasio, vittima di un ... Tajani: "Luca Attanasio esempio di sacrificio per i nostri figli" - Italia Oltre cento Ambasciatrici e Ambasciatori italiani nel mondo si sono riuniti alla Farnesina per la Conferenza annuale che quest’anno si focalizza sul tema “La diplomazia italiana al servizio del Paese ...È bene che rimanga impresso per chi salirà e scenderà questa scala chi era Luca Attanasio: era un ambasciatore e un altruista. Lo ha ...