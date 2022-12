Tajani agli ambasciatori | “Ue stella polare dell’Italia”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ROMA – “L’Europa rappresenta unaper le nostre scelte politiche. Rappresenta il nostro futuro e la migliore opportunità per tutelare i cittadini italiani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioalla Conferenza degliin corso alla Farnesina. L’obiettivo deve essere “una presenza più fortein Europa e per questo abbiamo deciso di incrementare il numero di rappresentanti” a Bruxelles, ha affermato, ricordando alcune delle principali sfide alle “frontiere europee”, come la questione migratoria. L'articolo L'Opinionista.

