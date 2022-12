Switch-off | altro che alta definizione | poca banda | molti canali sono ancora in SD Ecco lo stato dell' arte Rai e Mediaset

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non avevamo aspettative diverse ma certamente ce le avevanoitaliani che per settimane hanno letto e sentito notizie che annunciavano l'arrivo. Ebbene, dopo lo spegnimento'MPEG2 del 20 di dicembre, i cambiamenti in termini di qualitàpochi. Rai litiga con unatroppo risicata per i propri standard di servizio;spinge di più sull'HD ma con bitrate non sempre esemplari. ...

