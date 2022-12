“Susanna Giovanardi versione Eva Kant | spettacolo in nero FOTO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un vero fiume in piena la tennista nell’ultima uscita pubblicata, tutina aderentissima che non nasconde i dettagli piccanti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sempre indaffaratissima tra sport e passerelle la stupenda, bellezza unica prestata al mondo del tennis ma con un fisico da modella che non teme di mettere in mostra. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il Veggente

Tennis, rieccola in tutto il suo splendore: il look sfoggiato in occasione di una serata molto speciale ha sbalordito i presenti.è la tennista nota per aver partecipato a Miss Italia prima ancora di farsi strada nel mondo dello sport professionistico. Nel 2019, infatti, si è fatta conoscere al grande pubblico ...Di assi nella manicane ha talmente tanti che è difficile stabilire quale sia il suo punto di forza, il suo tratto distintivo. È talmente bella che Patrizia Mirigliani, patron di ... Tennis, balconcino a vista: il nude look infiamma il gala Tennis, rieccola in tutto il suo splendore: il look sfoggiato in occasione di una serata molto speciale ha sbalordito i presenti.Susanna Giovanardi inarrestabile su Instagram: la meravigliosa tennista ha pubblicato uno scatto mostruoso. Reggiseno minuscolo, che visione!