SuperEnalotto | centrato un “5” da oltre 35 mila euro a Lavino Lido di Enea

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Anzio – Il Lazio sorride ancora grazie al: nel concorso del 20 dicembre, come riporta Agipronews, è statoun “5” del valore di 35.836,83. La giocata vincente è stata registrata nel bar di piazza Lavinia 15 a Laviniodi, in provincia di Roma. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 331,9 milioni diche saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone, mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agostociascuno. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzioilfaroonline.it è su ...

Un super fortunato giocatore haun punto "5" da 109.730,91 euro: la giocata è stata ... Nell'ultimo concorsoSuperStar ha assegnato ben 405.591 vincite. Ancora latitante risulta ...oggi, ecco l'estrazione vincente dei numeri di martedì 20 dicembre 2022. La ... Nessun 6 né 5+1, mentre in 9 hannoil 5, portandosi rispettivamente a casa 35.836,83 euro. Il ... Superenalotto, centrato un 5+1: vincita da oltre 1,1 milioni di euro in provincia di Padova. I numeri vincenti La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 20 dicembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" del valore di 35.836,83 ...La dea bendata bacia Reggio. Un "5" al Superenalotto è stato centrato con una schedina giocata alla ricevitoria tabaccheria di via Farini, in centro storico, che ha fruttato la bellezza di oltre 33mil ...