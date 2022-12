Su Rtl 102 5 in diretta la messa di Natale di Don Antonio Mazzi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Don– foto copyright L’OpinionistaMILANO – Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 e la Fondazione Exodus. Il 24 dicembre, dalle 23:20, in collegamento dalla Cascina Molino Torrette, sede Exodus di Milano, all’interno del Parco Lambro, Rtl 102.5 trasmetterà inla solennedidi Don. La Santasarà celebrata da Doninsieme a Don Felice Riva, cappellano dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Nella sede di Exodus, per commentare la, ci sarà la direttrice delle news Ivana Faccioli. Per sostenere le attività di Donè possibile fare una donazione sul sito Internet www.exodus.it. L'articolo L'Opinionista.

361 Magazine

...A VERONA E PROVINCIA Gli eventi e le feste di Capodanno a Verona e in provincia Capodanno in piazza Bra a Verona - A condurre la serata del 31 dicembre 2022 a Verona saranno gli speaker di.5 ..."È una notizia di poche ore fa. Voglio darla a voi per primi", esordisce così Dodi Battaglia in radiovisione su.5 News nel corso di Trends & Celebrities, "I Pooh torneranno a parlare insieme. È una notizia di poche ore fa, da oggi in poi qualunque cosa la faremo insieme", assicura lo storico chitarrista ... RTL 102.5 Radio ufficiale di "Stadi 2023 - Settantasette Singoli Tour ... Asor Rosa era stato anima e guida del progetto editoriale sulla Letteratura Italiana dal 1982 al 2000 della casa editrice Einaiudi; aveva quasi 90 anni ...L'esperienza di Qatar 2022 è finita eppure continua a regalare sorprese. I riflettori si spostano dal rettangolo verde al rettangolo digitale degli schermi dei nostri smartphone.