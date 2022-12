Storico | nel 2024 il Tour de France parte dall’Italia

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) NelIldescatterà per la prima volta dall'Italia. Sarà Firenze ad ospitare la Grandenza, con un omaggio a Gino Bartali. Prima tappa con arrivo a Rimini.La seconda frazione, che ricorderà Marco Pantani, prenderà il via da Cesenatico e finirà in centro a Bologna dopo aver scalato per due volte il San Luca. La terza tappa, tra Emilia Romagna e Piemonte, si concluderà invece a Torino connza da Piacenza, la prima per velocisti. La quarta tappa infine inizierà a Pinerolo, in memoria di Fausto Coppi, per arrivare in Francia.