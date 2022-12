Stop smartphone a scuola | “Gli studenti italiani sono decerebrati”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il divieto di utilizzare loesiste per 6su 10, ma a rispettare le regole è a malapena 1 alunno su 7. L’utilizzo dell’, una legge non scritta L’utilizzo dellotra i banchi diIl ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha pubblicato la circolare che vieta l’uso del cellulare in ambiente scolastico. «Voglio unaseria. Le scuole vigilino sul rispetto dei regolamenti da parte degli alunni» ha detto. Il divieto di utilizzare lodurante le ore di lezione è una sorta di legge non scritta in tutti gli istituti scolastici, da quando questi dispostivientrati a far parte delle nostre vite. In effetti, la circolare di ...