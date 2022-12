Stop all’aumento degli stipendi per i deputati | salta l’adeguamento da 5 500 euro al mese dal 2025

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) «Adesso è ufficiale, l’ufficio di presidenza della Camera deiha approvato il blocco dell’aumento delle indennità dei parlamentari che sarebbe entrato automaticamente in vigore dal. È una battaglia che ho condotto in seno al Collegio dei questori, è una vittoria del Movimento 5 stelle». Così il deputato grillino Filippo Scerra, questore della Camera, ha rivendicato la modifica del regolamento di Montecitorio che prevedeva un adeguamento automatico delle indennità parlamentari. Lo, che interviene sull’aumento del, dovrebbe portare a un risparmio di circa 30 milioni diannui per le casse pubbliche. «Tale blocco – ha rimarcato Scerra – permette alla Camera di risparmiare ben 30 milioni diall’anno,pando un adeguamento di circa 5.500 ...

Open

'L'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati,'unanimità, su proposta del Collegio dei Deputati Questori, anch'essa formulata'unanimità, ha approvato oggi la proroga, fino al 31 dicembre 2025, del blocco dell'adeguamento dell'indennità parlamentare, in vigore dal 2007'. Lo rende noto l'ufficio stampa della Camera. '...a incremento in vigore dal 2007 . L'ufficio di presidenza della Camera ha approvato'unanimita' la proroga fino al 31 dicembre 2025 del blocco dell'adeguamento dell'indennita' parlamentare, in ... Stop all'aumento degli stipendi per i deputati: salta l'adeguamento ...