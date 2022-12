Stella Azzurra cede solo nel finale con Alma Basket Patti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) – Dodicesima giornata di campionato per le ragazze dellaRoma, che ospitano nell’ultimo impegno del 2022 l’; prive di Brzonova e Barbakadze, le ragazze di coach Chimenti escono sconfittenelper 62-68. Buona partenza nel primo quarto per la squadra nerota, avanti con un break di 8-0 nei primi due minuti del match con Pammer, Peka e Perrotti a segno. Comincia pian piano la risalita delle siciliane, arrivate con un controbreak di 0-7 vicine di un punto, a tre minuti e mezzo dal termine della prima frazione. Il sorpasso si concretizza a un minuto e mezzo dalla chiusura del primo quarto ad opera di Sarni ma laRoma replica subito: alzando la pressione in ...

Basketinside

Basket 2022 - 2023 Serie A2 SquadraImportanti novità in arrivo, nel settore media, per laRoma. Da oggi la nostra testata, RomaToday.it , sarà il nuovo media partner della società capitolina. Lo comunica ...... 'Zona luce' - Fondazione Scholas Occurrentes; "1 Caffè ONLUS" e 'A scuola di sci grazie al dual ski' - Nord Ovest - No Limits Onlus; 'Summer Camp' - ASD- che lavorano ... A2 - Patti espugna il campo della Stella Azzurra Dodicesima giornata di campionato per le ragazze della Stella Azzurra Roma, che ospitano nell'ultimo impegno del 2022 l'Alma Basket Patti; prive di ...Dodicesima giornata di campionato per le ragazze della Stella Azzurra Roma, che ospitano nell'ultimo impegno del 2022 l'Alma Basket Patti; prive di Brzonova e Barbakadze, le ragazze di ...