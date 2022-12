Stage Italia | gruppo A e gruppo B al lavoro quest’oggi | il report

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), giornata diper i due gruppi di giocatori convocati dal ct Roberto Mancini: ildell’allenamentoalnella giornata di oggi, con i due gruppi convocati dal ct Mancini per loche si sono suddivisi nelle sessioni di mattina e pomeriggio. La nota ufficiale della Figc. IL COMUNICATO – Terminato in mattinata, con la partita a ranghi contrapposti sul campo ‘Enzo Bearzot’, ildel primo, nel pomeriggio è cominciata a Coverciano la seconda parte dellodedicato ai calciatori di interesse nazionale, che – in questa seconda tranche – sta coinvolgendo i calciatori che militano in Serie A e all’estero. Sono trentasette i giocatori presenti in ...