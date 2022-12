“Stadi 2023 – Settantasette Singoli Tour” | il ritorno live di Luciano Ligabue

RTL 102.5

... mi mancava essere in campo, mi mancava giocare davanti a questo tipo di pubblico, in questi' ... Alexander Zverev neltenterà di riscalare la classifica mondiale Zverev in questo torneo d'......con il punteggio di 6 - 3 6 - 4 lanciando buoni segnali per il. "L'atmosfera era fantastica, mi è mancato essere sul campo, mi è mancato giocare di fronte a questo tipo di folla, in questiIn occasione del Natale e del suo compleanno, Marco Mengoni decide di fare un regalo speciale al proprio pubblico: dal 25 dicembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Caro amore lontani ...Pubblica la canzone “Caro amore lontanissimo” ed è protagonista della puntata di Radio Italia Live Marco Mengoni regala ai fan la canzone “Caro amore lontanissimo” e il suo Radio Italia Live per il 25 ...